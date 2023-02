“Sei tutto il nostro mondo”: Paris Hilton pubblica la prima foto con il figlio Phoenix (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver reso noto il nome del suo bebé durante una puntata del podcast This is Paris – dove ha anche elencato i motivi della scelta – Paris Hilton ha pubblicato su Instagram le prime foto di Phoenix Barron Hilton Reum, avuto a gennaio 2023 insieme al marito Carter Reum tramite madre surrogata. “Piccolo Phoenix. Sei tutto il nostro mondo”, ha scritto l’ereditiera a corredo degli scatti social. È la prima volta in assoluto che la cantante di Stars Are Blind, 42 anni, mostra ai follower le foto del primogenito. Il post è stato immediatamente sommerso dai like e dai commenti dei fan, che hanno gioito con lei per la sua nuova vita da mamma. Nella prima ... Leggi su news.robadadonne (Di venerdì 24 febbraio 2023) Dopo aver reso noto il nome del suo bebé durante una puntata del podcast This is– dove ha anche elencato i motivi della scelta –hato su Instagram le primediBarronReum, avuto a gennaio 2023 insieme al marito Carter Reum tramite madre surrogata. “Piccolo. Seiil”, ha scritto l’ereditiera a corredo degli scatti social. È lavolta in assoluto che la cantante di Stars Are Blind, 42 anni, mostra ai follower ledel primogenito. Il post è stato immediatamente sommerso dai like e dai commenti dei fan, che hanno gioito con lei per la sua nuova vita da mamma. Nella...

