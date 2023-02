Sei Nazioni di Rugby | Lamaro | “L’Italia si ribella alle sconfitte annunciate”

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma – Domani arriva all’Olimpico la nazionale al n.1 del ranking internazionale, l’Irlandanata dall’inglese Andy Farrell che in autunno sogna di vincere i Mondiali in Francia. Per l’Ital, dopo lecon Francia e Inghilterra, è l’ennesima missione impossibile nel Sei? Non è di questo avviso il capitano azzurro Michele. “Questa è un’Italia diversa, non solo nel modo di giocare – spiega alla vigilia del match -. Stiamo creando una nuova mentalità, ci vogliamore al fatto che una partita del Seiper noi debba essere per forza una sconfitta. Il ct Crowley ci dà una mano in questo, e noi ci crediamo e diamo il massimo, anche se nello sport ci sono sempre le giornate no e, purtroppo, bisogna farci i conti. Ma è bello vedere in ...