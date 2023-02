“Sei donne”, Maya Sansa è una PM fuori dagli stereotipi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta hanno dato vita a tanti personaggi televisivi in serie di successo come "Tutti pazzi per amore", "La compagnia del Cigno", "Mentre ero via". Con "Sei donne - Il mistero di Leila" hanno ideato dei personaggi femminili contemporanei e pieni di sfaccettature. La serie mistery diretta da Vincenzo Marra, dal 28 febbraio su Rai1, ha per protagonista Maya Sansa nel ruolo di un Pubblico Ministero. E' una donna autorevole, alle prese con il caso della sparizione di una ragazza e con la fine del proprio matrimonio. Durante le sue indagini le donne che incontrerà saranno, in qualche modo, uno specchio di alcuni aspetti della sua personalità."Spesso succede che un ruolo come questo diventa o un uomo, quindi la donna forte, di carattere, diventa maschile, aggressiva, diventa dura, ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) Gli sceneggiatori Ivan Cotroneo e Monica Rametta hanno dato vita a tanti personaggi televisivi in serie di successo come "Tutti pazzi per amore", "La compagnia del Cigno", "Mentre ero via". Con "Sei- Il mistero di Leila" hanno ideato dei personaggi femminili contemporanei e pieni di sfaccettature. La serie mistery diretta da Vincenzo Marra, dal 28 febbraio su Rai1, ha per protagonistanel ruolo di un Pubblico Ministero. E' una donna autorevole, alle prese con il caso della sparizione di una ragazza e con la fine del proprio matrimonio. Durante le sue indagini leche incontrerà saranno, in qualche modo, uno specchio di alcuni aspetti della sua personalità."Spesso succede che un ruolo come questo diventa o un uomo, quindi la donna forte, di carattere, diventa maschile, aggressiva, diventa dura, ...

