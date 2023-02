Secondo la Cina ha davvero intenzione di aiutare militarmente la Russia? (Di venerdì 24 febbraio 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Temo lo stia già facendo","index":2} Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) {"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Sì","index":0},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"No","index":1},{"image":{"mediaId":null,"mediaUrl":null},"text":"Temo lo stia già facendo","index":2}

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : Se la Nato fornisce armi all'Ucraina per difendersi, siamo degli 'schifosi criminali'. Se la Cina fornisce armi all… - aletapparini : Secondo lo Spiegel, la #Cina del 'piano di pace' starebbe trattando la fornitura alla #Russia di 100 droni kamikaze… - NicoladelConte8 : RT @Tommasocerno: ?? Un anno di guerra. La.pace lontana. Il vero ruolo della Cina. Il caos in Europa. Che brutto compleanno per tutti. Così… - BusiMatia : ???????? SPIEGEL: LA RUSSIA TRATTA GIÀ CON LA CINA L’ACQUISTO DI DRONI KAMIKAZE Secondo le informazioni dello Spiegel,… - PalaMedeAegan : RT @Foscari1991: #Russia #Ucraina Secondo lo Spiegel Russia e Cina avrebbero un accordo per la fornitura di droni cinesi da usare in Ucrain… -