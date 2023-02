"Se volete...". Caos-Valditara, rissa in aula: il leghista umilia la sinistra così | Video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il caso Valditara agita anche Montecitorio. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara nelle ultime ore ha polemizzato con la preside del Liceo da Vinci di Firenze Annalisa Savino, che aveva scritto una lettera ai suoi studenti dopo gli incidenti e la rissa in strada tra giovani attivisti di destra che stavano volantinando e di sinistra, intervenuti per impedirglielo. La dirigente scolastica aveva messo in guardia i ragazzi, accennando a un possibile ritorno del fascismo "nato sui marciapiedi" e polemizzando con chi sostiene la politica dei confini chiusi. Chiaro riferimento a Fratelli d'Italia e alla Lega. Da qui la replica dura di Valditara, che ha categoricamente smentito ogni possibile ritorno del fascismo. Dal centrosinistra è partita la richiesta di scuse e addirittura di ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il casoagita anche Montecitorio. Il ministro dell'Istruzione Giuseppenelle ultime ore ha polemizzato con la preside del Liceo da Vinci di Firenze Annalisa Savino, che aveva scritto una lettera ai suoi studenti dopo gli incidenti e lain strada tra giovani attivisti di destra che stavano volantinando e di, intervenuti per impedirglielo. La dirigente scolastica aveva messo in guardia i ragazzi, accennando a un possibile ritorno del fascismo "nato sui marciapiedi" e polemizzando con chi sostiene la politica dei confini chiusi. Chiaro riferimento a Fratelli d'Italia e alla Lega. Da qui la replica dura di, che ha categoricamente smentito ogni possibile ritorno del fascismo. Dal centroè partita la richiesta di scuse e addirittura di ...

