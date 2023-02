Se sei single (forse) è colpa tua (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutte nasciamo intere, e non abbiamo bisogno di una metà della mela per sentirci complete. Lo sappiamo, però è innegabile che il pensiero di condividere la vita con qualcuno, a volte, sembra davvero meraviglioso. Lo confermeranno sicuramente i più romantici, ma anche tutte quelle persone che sembrano davvero aver trovato l’anima gemella, e a volte anche più di una. Dall’altra parte, però, ci sono persone che invece sembrano destinate a restare single a vita. Quante di voi rientrano in questa categoria? Lo sappiamo non è colpa vostra, ma degli uomini che ogni giorno incontrate. Ci sono quelli che non si sforzano di conoscervi, di amare prima i difetti che i pregi. Ci sono i narcisisti, i manipolatori e i traditori. E poi ancora i bugiardi, gli egoisti e i pieni di sé. Tutte categorie, queste, che sappiamo di dover tenere alla larga da noi. Ma siete ... Leggi su dilei (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tutte nasciamo intere, e non abbiamo bisogno di una metà della mela per sentirci complete. Lo sappiamo, però è innegabile che il pensiero di condividere la vita con qualcuno, a volte, sembra davvero meraviglioso. Lo confermeranno sicuramente i più romantici, ma anche tutte quelle persone che sembrano davvero aver trovato l’anima gemella, e a volte anche più di una. Dall’altra parte, però, ci sono persone che invece sembrano destinate a restarea vita. Quante di voi rientrano in questa categoria? Lo sappiamo non èvostra, ma degli uomini che ogni giorno incontrate. Ci sono quelli che non si sforzano di conoscervi, di amare prima i difetti che i pregi. Ci sono i narcisisti, i manipolatori e i traditori. E poi ancora i bugiardi, gli egoisti e i pieni di sé. Tutte categorie, queste, che sappiamo di dover tenere alla larga da noi. Ma siete ...

