«Se non torni faccio un macello», la violenta e le taglia le scarpe per non farla uscire (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora una storia di terribili violenze che ha come protagonista una donna. Avrebbe dovuto amarla, proteggerla, farla sentire al sicuro invece si era trasformato nel peggiore dei suoi incubi. L’ha sequestrata in casa per tre giorni senza cibo, insultata, picchiata, violentata. È lungo, purtroppo l’elenco di violenze che la donna è stata costretta a subire dall’uomo che diceva di amarla, poi condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. L’uomo, M.V. di 37 anni, è figlio di un dirigente di palazzo Chigi e le sue condotte violente sono andate avanti per tre anni. In uno degli episodi ha persino tagliato scarpe e borse della ragazza in modo tale da non farla uscire di casa. «Ora ti massacro», picchia con violenza la moglie in strada nonostante la presenza dei vigili: arrestato Donna ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ancora una storia di terribili violenze che ha come protagonista una donna. Avrebbe dovuto amarla, proteggerla,sentire al sicuro invece si era trasformato nel peggiore dei suoi incubi. L’ha sequestrata in casa per tre giorni senza cibo, insultata, picchiata,ta. È lungo, purtroppo l’elenco di violenze che la donna è stata costretta a subire dall’uomo che diceva di amarla, poi condannato a 4 anni e 4 mesi di reclusione. L’uomo, M.V. di 37 anni, è figlio di un dirigente di palazzo Chigi e le sue condotte violente sono andate avanti per tre anni. In uno degli episodi ha persinotoe borse della ragazza in modo tale da nondi casa. «Ora ti massacro», picchia con violenza la moglie in strada nonostante la presenza dei vigili: arrestato Donna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : ?? ULTIM'ORA Non siamo un Paese razzista ma Egonu, nata a Cittadella, se ne torni in Nigeria ?? - ZZiliani : Alla redazione di @SkySport nel caso torni ospite #Allegri a insultare tutti per le domande sugli 1-0 e sul “corto… - CorriereCitta : «Se non torni faccio un macello», la violenta e le taglia le scarpe per non farla uscire: - FareseMiryam : Comunque io spero una cosa,che non torni Mercoledì all'attacco,tipo'Dani tutto bene?',perché sfascio tutto #oriele - sonoViolet : RT @robertodp1958: Io non mi scandalizzo più di tanto, quando sento le dichiarazioni di certi ministri. Abbiamo i fasci al governo, questi… -