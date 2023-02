Se l'Europa sposa la guerra (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo già arrivati al primo anniversario, ma non ancora a un tornante della storia o a una svolta significativa sulla guerra. Un fatto che prelude all’intensificazione degli sforzi bellici anziché ad accordi di pace. Le forze che si scontrano con furia devastatrice non riescono a prevalere davvero le une sulle altre. Kiev si difende bene ma le forze armate russe, che hanno dato inizio all’invasione, in queste ore hanno iniziato ad ammassare altre centinaia di migliaia di soldati nei punti di maggior attrito, preparandosi a quella che molti predicono sarà la «campagna di primavera». Il che da un lato non fa che aumentare l’incertezza sugli esiti del conflitto, e dall’altro allinea le cancellerie europee e le obbliga a prendere posizioni sempre più nette. Anche perché dal modo in cui l’Europa risponderà all’aggressione russa dell’Ucraina si determinerà ... Leggi su panorama (Di venerdì 24 febbraio 2023) Siamo già arrivati al primo anniversario, ma non ancora a un tornante della storia o a una svolta significativa sulla. Un fatto che prelude all’intensificazione degli sforzi bellici anziché ad accordi di pace. Le forze che si scontrano con furia devastatrice non riescono a prevalere davvero le une sulle altre. Kiev si difende bene ma le forze armate russe, che hanno dato inizio all’invasione, in queste ore hanno iniziato ad ammassare altre centinaia di migliaia di soldati nei punti di maggior attrito, preparandosi a quella che molti predicono sarà la «campagna di primavera». Il che da un lato non fa che aumentare l’incertezza sugli esiti del conflitto, e dall’altro allinea le cancellerie europee e le obbliga a prendere posizioni sempre più nette. Anche perché dal modo in cui l’risponderà all’aggressione russa dell’Ucraina si determinerà ...

