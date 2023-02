«Se fosse stato scelto Eros come nome? Sarei stato felice» ammette il cantante in un’intervista a Oggi. Nella quale spunta un altro nome (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma per la prima volta. La primogenita di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. I due futuri nonni sono al settimo cielo e non vedono l’ora di conoscere il piccolino che nascerà tra un mese. Ma, forse proprio la grande gioia, potrebbe aver fatto commettere un piccolo errore al cantante: nel corso di una sua intervista è stato spoilerato il nome del bebè in arrivo. Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ... Leggi su iodonna (Di venerdì 24 febbraio 2023) Aurora Ramazzotti diventerà presto mamma per la prima volta. La primogenita diRamazzotti e Michelle Hunziker aspetta il primo figlio dal fidanzato Goffredo Cerza. I due futuri nonni sono al settimo cielo e non vedono l’ora di conoscere il piccolino che nascerà tra un mese. Ma, forse proprio la grande gioia, potrebbe aver fatto commettere un piccolo errore al: nel corso di una sua intervista èspoilerato ildel bebè in arrivo. Mamme star 2023: le dolci attese del nuovo anno guarda le foto ...

