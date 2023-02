“Se è gay?”. GF Vip 7, scoppia il caso su Daniele Dal Moro dopo la puntata (Di venerdì 24 febbraio 2023) Daniele Dal Moro, il ‘caso’ su uno dei protagonisti del GF Vip 7. Aria di crisi di coppia tra l’ex volto di UeD e Oriana Marzoli. I due dopo la puntata hanno avuto modo di confrontarsi sulla relazione e la modella venezuelana avrebbe chiesto a Daniele il motivo della sua freddezza. Ma non solo questo dopo l’ultima messa in onda del programma, perché l’incontro da i 4 concorrenti nel van, che poi sono andati incontro a una severa punizione, avrebbe sollevato un dubbio proprio su Daniele. Daniele Dal Moro è gay? Una domanda sollevato dopo la chiacchierata tra vipponi, poi scoperti e puniti per aver violato il regolamento del gioco e spifferato confidenze alle spalle degli altri ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 24 febbraio 2023)Dal, il ‘’ su uno dei protagonisti del GF Vip 7. Aria di crisi di coppia tra l’ex volto di UeD e Oriana Marzoli. I duelahanno avuto modo di confrontarsi sulla relazione e la modella venezuelana avrebbe chiesto ail motivo della sua freddezza. Ma non solo questol’ultima messa in onda del programma, perché l’incontro da i 4 concorrenti nel van, che poi sono andati incontro a una severa punizione, avrebbe sollevato un dubbio proprio suDal? Una domanda sollevatola chiacchierata tra vipponi, poi scoperti e puniti per aver violato il regolamento del gioco e spifferato confidenze alle spalle degli altri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... hopeangel365 : PREMETTO CHE NON C’è NULLA DI MALE… MA RAGA, AMMETTIAMOLO: È EVIDENTE CHE LO È #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic… - 361_magazine : I quattro vip del van hanno espresso la loro idea su un vippone della casa del Grande Fratello Vip riguardo la sua… - LadyNews_ : #DanieleDalMoro è #gay o #bisessuale? Il gossip impazza - blonde_jessi : @Serena0395 @Vip___era Non tanto per il gay perché lui ha ribadito che non lo è ma per il fatto del drogato - Vip___era : RT @niallsikigai: Quindi se Antonella dice a EdoD che è gay va bene ma se EdoT lo fa con Daniele è da provvedimento? #incorvassi #oriele -