“Se ascoltano te Putin arriva a Kiev”. Parenzo e Tarquinio non se le mandano a dire (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella puntata del 24 febbraio di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, è ospite Marco Tarquinio, direttore dell'Avvenire, che ha un punto di vista in controtendenza rispetto a quelli in studio sulla guerra tra Ucraina e Russia: “L'Europa per essere grande e fedele ai suoi principi in questi anni invece di fare affari con Putin e basta, si doveva impegnare a garantire gli accordi di Minsk tra Ucraina e Russia. Non l'ha fatto, ha fatto gli affari e non la politica, è verità e storia. Alla fine di questa storia dopo morti, odio inoculato, distruzione, propaganda finiremo con la linea di armistizio con la situazione che c'è”. “Adesso chi è che si deve fermare? Non dobbiamo mandare più le armi per fare il negoziato?”, chiede Panella al giornalista per avere una risposta precisa e chiarire il pensiero: “Una parte ... Leggi su iltempo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Nella puntata del 24 febbraio di Tagadà, il talk show di La7 condotto da Tiziana Panella, è ospite Marcottore dell'Avvenire, che ha un punto di vista in controtendenza rispetto a quelli in studio sulla guerra tra Ucraina e Russia: “L'Europa per essere grande e fedele ai suoi principi in questi anni invece di fare affari cone basta, si doveva impegnare a garantire gli accordi di Minsk tra Ucraina e Russia. Non l'ha fatto, ha fatto gli affari e non la politica, è verità e storia. Alla fine di questa storia dopo morti, odio inoculato, distruzione, propaganda finiremo con la linea di armistizio con la situazione che c'è”. “Adesso chi è che si deve fermare? Non dobbiamo mandare più le armi per fare il negoziato?”, chiede Panella al giornalista per avere una risposta precisa e chiarire il pensiero: “Una parte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Boomer_1979 : @EnricoLetta Son li che vi ascoltano.. Putin sta già tremando - MaurizioProser1 : @ComVentotene @AdrianaSpappa Anche perché, se avesse subito sfondato in Ucraina, c'è qualcuno dei pacifinti così ip… - Donatel40348998 : @NinoCascione1 Ieri sera lo ha spiegato molto bene. Il problema è che molti sentono ma non ascoltano. Non condivido… - Tizio8020 : RT @CedroneBruno: @ravel80262268 USA non hanno capito che caxxo hanno combinato, non ascoltano PUTIN HA DETTO CHIARAMENTE STOP A TUTTI I TR… - CedroneBruno : @ravel80262268 USA non hanno capito che caxxo hanno combinato, non ascoltano PUTIN HA DETTO CHIARAMENTE STOP A TUTT… -