Scuole Fisciano | un milione per l’efficientamento energetico

Leggi su zon

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Unperdei plessi scolastici di, assessore Gioia: “Edifici più moderni e accoglienti per gli studenti puntando su ecosostenibilità, risparmioe abbattimento dei costi”. “In arrivo quasi undi euro per il restyling dei plessi scolastici”. Ad annunciarlo è l’assessore Franco Gioia di, che conferma il riscontro positivo per la richiesta presentata dal Comune sui fondi per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica. Le risorse sono quelle dell’avviso pubblico Cse (Comuni per la Sostenibilità e l’Efficienza energetica) per la concessione di contributi a fondo perduto per la realizzazione di interventi negli edifici delle amministrazioni comunali, finanziato dalla Commissione Europea Pon Impresa e ...