Scoppia il caos all’amichevole per i terremotati in Turchia, rissa in curva e invasione di campo – I video (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sembrava un’idea ben riuscita l’amichevole in Turchia tra Kodžaelispor e Sakajijaspor, organizzata dai due club di seconda serie nazionale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel sud del Paese. Finché qualcosa sugli spalti del Sakajijaspor è andato storto, con uno scontro tra alcuni tifosi della stessa squadra degenerato in una vera e propria rissa che ha coinvolto diverse decine di persone intorno. Mentre la gara si è fermata per diversi minuti, è dovuta intervenire la polizia per riuscire a riportare la calma, con alcuni feriti portati via in barella dai sanitari a bordo campo. Le tensioni sono andate avanti con un tifoso che ha invaso il campo per mostrare la sciarpa davanti alla curva degli avversari. Gli steward sono riusciti a bloccarlo, mentre i giocatori ... Leggi su open.online (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sembrava un’idea ben riuscita l’amichevole intra Kodžaelispor e Sakajijaspor, organizzata dai due club di seconda serie nazionale per raccogliere fondi in favore delle popolazioni colpite dal terremoto nel sud del Paese. Finché qualcosa sugli spalti del Sakajijaspor è andato storto, con uno scontro tra alcuni tifosi della stessa squadra degenerato in una vera e propriache ha coinvolto diverse decine di persone intorno. Mentre la gara si è fermata per diversi minuti, è dovuta intervenire la polizia per riuscire a riportare la calma, con alcuni feriti portati via in barella dai sanitari a bordo. Le tensioni sono andate avanti con un tifoso che ha invaso ilper mostrare la sciarpa davanti alladegli avversari. Gli steward sono riusciti a bloccarlo, mentre i giocatori ...

