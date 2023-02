(Di venerdì 24 febbraio 2023) "Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una, anche contro lae per questo vi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : FLASH | Mattarella e gli scontri al liceo di Firenze: 'La civiltà è una diga che si contrappone a prepotenza, sopraffazione, violenza' #ANSA - serenel14278447 : Mattarella: 'La solidarietàè una diga contro la violenza' - Marilenapas : RT @Agenzia_Ansa: FLASH | Mattarella e gli scontri al liceo di Firenze: 'La civiltà è una diga che si contrappone a prepotenza, sopraffazio… - Francesco6418 : RT @Apollyneo: @giubileif Quello che contribuisce agli scontri tra giovani sono i fascisti che vanno a picchiare i ragazzini del liceo dava… - votrivo : RT @LArchimandrita: Io ve lo anticipo: la preside del liceo che ha scritto la lettera sugli scontri al #liceo di Firenze ha fatto il primo… -

Lo afferma il presidente della Repubblica alla consegna dei premi Alfieri della Repubblica in riferimento all'episodio del pestaggio aldi Firenze avvenuto nei giorni scorsi. Un anno di guerra ..."Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, impegno comune. Tutto questo è un antidoto, una diga, anche contro la violenza e per questo vi ...

Scontri liceo: Mattarella, civiltà è diga alla violenza - Politica Agenzia ANSA

Scontri al liceo Michelangiolo, la procura indaga per violenza privata RaiNews

Scontri liceo: Mattarella, civiltà è diga alla violenza l'Adige

Sergio Mattarella torna sulla vicenda degli scontri fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze. "Voi agite come fanno tante e tanti ragazze e ragazzi in Italia e in altri Paesi, praticando solidarietà, ...Leggi su Sky TG24 l'articolo Pestaggio e scontri liceo Firenze, il discorso di Mattarella: civiltà è diga alla violenza ...