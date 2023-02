Sconcerie nel van e sesso al GfVip | microfono aperto | imbarazzo a Mediaset

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Caos al Grande Fratello Vip. Durante l'ultima puntata, infatti, c'è stato un duro provvedimento di Alfonso Signorini nei confronti di quattro concorrenti: Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia, Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia. Qual è la colpa di cui si sono macchiati? I quattro si sarebbero isolati nel van di Tavassi, dopo aver staccato i microfoni, per poter parlare liberamente senza essere intercettati. Tentativo, però, fallito miseramente, perché i quattro sono stati colti in flagrante. I riflettori, inizialmente, vengono puntati principalmente contro Tavassi e Incorvaia, che vivono attualmente una relazione all'interno della casa. Lo stesso conduttore del reality aveva organizzato con la produzione una cena in onore dei due, per far sì che vivessero un momento speciale tra di loro: “Dopo quella cenetta romantica, le cose hanno avuto un imprevisto – spiega Alfonso Signorini - che ...