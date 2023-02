Scomparsa Maurizio Costanzo, le reazioni nel Sannio (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLa Scomparsa di Maurizio Costanzo non ha lasciato indifferente il pubblico che ne ha apprezzato il talento e la professionalità nel ruolo di giornalista e conduttore. Le reazioni degli esponenti politici nel Sannio: “Un ricordo affettuoso di Maurizio Costanzo. Tante volte sono stato ospite nelle sue trasmissioni. Un autentico talento che amava Benevento. Fu anche direttore artistico della rassegna Benevento Città Spettacolo. Ciao Maurizio”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ricorda il noto giornalista scomparso oggi all’età di 84 anni. Anche Nunzia De Girolamo ha salutato Costanzo con un messaggio sui suoi canali social: “Maurizio Costanzo è stato il primo a ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Tempo di lettura: 2 minutiLadinon ha lasciato indifferente il pubblico che ne ha apprezzato il talento e la professionalità nel ruolo di giornalista e conduttore. Ledegli esponenti politici nel: “Un ricordo affettuoso di. Tante volte sono stato ospite nelle sue trasmissioni. Un autentico talento che amava Benevento. Fu anche direttore artistico della rassegna Benevento Città Spettacolo. Ciao”. Così il sindaco di Benevento, Clemente Mastella ricorda il noto giornalista scomparso oggi all’età di 84 anni. Anche Nunzia De Girolamo ha salutatocon un messaggio sui suoi canali social: “è stato il primo a ...

