Sci, Sofia Goggia cade nella prova di Crans Montana: Stuhec è la più veloce - Sport - Altri Sport (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima e unica prova di discesa premia la slovena, rivale diretta per la coppa di specialità. Goggia cade pare senza ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 24 febbraio 2023) La prima e unicadi discesa premia la slovena, rivale diretta per la coppa di specialità.pare senza ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Non un buon inizio per Sofia ?????? #EurosportSCI | #FISAlpine | #Goggia - SportRepubblica : Sci, Sofia Goggia cade nella prove della libera a Crans Montana - OA_Sport : Sci alpino, Sofia Goggia caduta in prova a Crans Montana: cosa si è fatta e cosa è successo - - sportface2016 : #Sci alpino, paura per Sofia #Goggia: cade, finisce contro le reti e si rialza da sola nella prova cronometrata del… - zizionice : RT @OA_Sport: Sci alpino, Sofia Goggia ricomincia da Crans Montana la corsa alla quarta Coppa del Mondo di discesa - -