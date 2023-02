Sci freestyle, Mondiali Bakuriani 2023: qualificati ai turni di finale dello skicross tutti gli azzurri (Di venerdì 24 febbraio 2023) Arrivano ottime notizie per l’Italia da Bakuriani (Georgia), dove sono in corso i Mondiali 2023 di freestyle. Nel turno di qualificazione dello skicross, tutti gli azzurri hanno infatti staccato il pass per i turni di finale. Simone Deromedis ha fatto registrare il quarto tempo, a 16 centesimi dal giapponese Furuno, migliore di giornata con 1’20?31. Bene anche Dominik Zuech, quinto, mentre Federico Tomasoni ha chiuso ottavo. Avanti anche Edoardo Zorzi grazie al 26° tempo. Nel femminile, invece, il miglior crono è stato messo a referto dalla canadese Thompson: 1’25?52. Avanti l’unica azzurra ai nastri di partenza, Jole Galli, 14^ con 1’28?01. Appuntamento con i turni di finale sabato ... Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Arrivano ottime notizie per l’Italia da(Georgia), dove sono in corso idi. Nel turno di qualificazioneglihanno infatti staccato il pass per idi. Simone Deromedis ha fatto registrare il quarto tempo, a 16 centesimi dal giapponese Furuno, migliore di giornata con 1’20?31. Bene anche Dominik Zuech, quinto, mentre Federico Tomasoni ha chiuso ottavo. Avanti anche Edoardo Zorzi grazie al 26° tempo. Nel femminile, invece, il miglior crono è stato messo a referto dalla canadese Thompson: 1’25?52. Avanti l’unica azzurra ai nastri di partenza, Jole Galli, 14^ con 1’28?01. Appuntamento con idisabato ...

