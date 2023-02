Sci di fondo, skiathlon maschile oggi in tv: programma, orari e diretta streaming Mondiali Planica 2023 (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il programma con gli orari e la diretta streaming dello skiathlon 2x15km maschile di sci di fondo ai Mondiali 2023 a Planica. Seconda gara al maschile dopo l’esordio di ieri con le prime medaglie assegnate nella sprint. Appuntamento oggi, venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 15.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LA diretta diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta tv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre la diretta streaming sarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilcon glie ladello2x15kmdi sci diai. Seconda gara aldopo l’esordio di ieri con le prime medaglie assegnate nella sprint. Appuntamento, venerdì 24 febbraio, a partire dalle ore 15.30. IL CALENDARIO COMPLETO ITALIANI IN GARA GIORNO PER GIORNO SEGUI LAtv – Le gare verranno trasmesse intv su Rai ed Eurosport (palinsesti precisi da definire), mentre lasarà affidata a RaiPlay ed eurosport.it e discovery+. SportFace.

