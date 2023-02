Sci di fondo | Mondiali 2023 | Krueger fa festa nello skiathlon | tripletta Norvegia con Klaebo e Roethe Salvadori 26°

Leggi su oasport

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Simen Hegstad, dopo aver vinto l’oro olimpico a PyeongChang nella gara, diventa nella stessa per la prima volta Campione del Mondo alle soglie dei trent’anni. In quella che potrebbe essere l’ultima volta di questo format nella storia dello sci di, il nativo di Hønefoss si impone con una bella prova di forza, che gli consente di stampare il tempo di 1:09’40?5. Lane mette quattro ai primi quattro posti, con Johannes Hoesflota 12?2, Sjura 14?1 e Paal Golberg a 45?9. Una gara, questa, in cui già all’inizio ci sono problemi di cadute. Protagonista in negativo è Paolo Ventura, coinvolto nella primissima dopo un chilometro di gara e poi costretto al ritiro. Nelle zone alte chi si fa vedere con maggior vigore è Iivo Niskanen, ma il finlandese, ...