Sci alpino | Goggia | “Dispiaciuto non poter provare tutto il percorso”

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sofiaha rilasciato delle dichiarazioni al termine del primo e unico allenamento ufficiale disputato sulla pista di Crans Montana in vista della terz’ultima discesa stagionale di Coppa del mondo. L’azzurra è stata protagonista di un scivolata andando a finire contro le reti per poi rialzarsi e raggiungere il traguardo sulle proprie gambe. “Devo analizzare bene al video cosa mi è successo, al di là ell’episodio mi ènon riuscire ail resto del tracciato in assetto per studiarlo al meglio, visto che anche le condizioni della neve sono difficili. Ho sempre voglia di performare in tutte le gare, la costanza è uno degli aspetti che seguo maggiormente, ci tengo a fare bene qui, dove ho sempre fatto bene”.ha poi concluso: “Purtroppo partirò con un pettorale alto ed è uno svantaggio, ...

CRANS MONTANA (SVIZZERA) - E' Ilka Stuhec a far segnare il miglior tempo nell'unica prova cronometrata della discesa di Crans Montana, valida per la Coppa del Mondo di...

Ilka Stuhec domina, Sofia Goggia cade. Le due grandi avversarie per la Coppa del Mondo di discesa libera hanno vissuto una prova cronometrata completamente diversa. La slovena ha realizzato il miglior ...Non è iniziato nel migliore dei modi il fine settimana di Crans Montana per Sofia Goggia. Nell’unica prova della discesa libera la bergamasca è caduta, ma per fortuna non ci sono state conseguenze.