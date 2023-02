Sci alpino | Crans Montana femminile 2023 | calendario | programma | orari e tv

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) A circa una settimana dalla fine dei Mondialiandati in scena a Courchevel e Meribel, torna la Coppa del Mondo 2022/di sci. Sulle nevi elvetiche disaranno protagoniste le discipline veloci, con una discesa libera e un super-G inrispettivamente sabato 25 e domenica 26 febbraio alle ore 11. Tanta attesa per le azzurre, in particolare Marta Bassino, che torna per la prima volta in pista da vice campionessa del Mondo in super-G. Diretta tv – Le gare verranno trasmesse in diretta su Rai Sport HD e su Eurosport 1.Sabato 25 febbraio Ore 11: discesa liberaDomenica 26 febbraio Ore 11: super-G ...