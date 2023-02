Sci alpino: Cdm donne. Prova discesa Crans Montana, miglior crono Stuhec (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sulla pista svizzera, la slovena ha preceduto Gut e Wright, out Goggia Crans Montana (SVIZZERA) - E' Ilka Stuhec a far segnare il miglior tempo nell'unica Prova cronometrata della discesa di Crans ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 24 febbraio 2023) Sulla pista svizzera, la slovena ha preceduto Gut e Wright, out Goggia(SVIZZERA) - E' Ilkaa far segnare iltempo nell'unicametrata delladi...

