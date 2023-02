Schlein-Bonaccini | ultime lite prima del verdetto E volano stracci sui big

(Di venerdì 24 febbraio 2023) La sfida sul rinnovamento del Pd parte dalla composizione delle liste per l'assemblea nazionale che si andrà componendo con il voto di domenica allerie. Sceglie donne e giovani Elly, mette in squadra i rappresentanti dei territori, con pochi big, Stefano. «Il cambiamento non si annuncia, si pratica- dice fiera la deputata dem - In tutti gli oltre 90 collegi d'Italia a capolista ci sono donne e giovani. Ci sono 67 capoliste donne, è lavolta che accade». Mette in campo giovani sindaci, segretari di circolo, amministratori locali di piccoli e grandi Comuni Stefano, che lascia «in panchina», come ama ripetere, i volti noti. E quando ci sono - sottolineano dal comitato - «si sono messi ultimi della lista per spingere». In lista con il governatore dell'Emilia Romagna ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ultimora_pol : Elly #Schlein: 'Ticket con #Bonaccini in caso di sconfitta? Non ha senso, è finito il tempo del partito patriarcale… - pdnetwork : I dati definitivi dei congressi di circolo che si sono svolti dal 3 al 19 febbraio. I votanti sono stati 151530.… - ultimora_pol : Primarie PD, Elly #Schlein batte #Bonaccini sia a Milano che a Roma. @ultimora_pol - LaNotiziaTweet : Bot e Tweet pappagallo Così Bonaccini sovrasta la Schlein. Orlowski, esperto di Social media: “Violazioni durante i… - xuoissioux : RT @FerdinandoC: Affinità e divergenze con i compagni Bonaccini e Schlein alle prese con la decarbonizzazione del Partito Democratico. Per… -

'Se vinco, vado a piedi a San Luca'. Così in una intervista al Quotidiano Nazionale la candidata alla segreteria del Pd, Elly. 'È diverso da me, è il vecchio modello. Non basta più. Io corro per vincere e non mi interessano i ticket a tavolino con nessuno. Non serve più il Pd degli amministratori, è un Pd ...Sia nella proposta alla società, raccogliendo il massimo di consenso possibile, sia nella costruzione di alleanze', conclude. Ellyha continuato'mi definisce bonacciniano,...

Primarie Pd, Elly Schlein: "Bonaccini diverso da me, è il vecchio modello. Non basta più" - Politica QUOTIDIANO NAZIONALE

Pregi, difetti e ambiguità dei programmi ambientali di Bonaccini e Schlein Linkiesta.it

Primarie Pd, Bonaccini: «Basta puzza sotto il naso». E Schlein lo attacca sul «renzismo» Corriere della Sera

Schlein e Bonaccini uniti nell'attacco a Valditara: "Non può essere ministro, inadeguato come pochi" TGCOM

La sfida sul rinnovamento del Pd parte dalla composizione delle liste per l’assemblea nazionale che si andrà componendo con il voto di ...Primarie, Schlein: «Oggi o si scommette o si muore. Non è più il tempo di ordinaria amministrazione, di un Pd già visto che non riesce a vincere. L'unica opportunità per un rilancio è cambiare davvero ...