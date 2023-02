Scherma, Europei Cadetti e Giovani 2023: trionfo azzurro a Tallinn! Fiorettisti e sciabolatori d’oro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornata trionfale per la squadra italiana ai Campionati Europei di Scherma riservati a Cadetti e Giovani che si stanno tenendo a Tallinn, in Estonia. Nella seconda giornata dedicata alle competizioni a squadre per gli Under 17, arrivano altri due titoli continentali, prima nel fioretto maschile e poi nella sciabola, sempre con gli uomini. I grandi protagonisti della vittoria nel fioretto sono Elia Pasin, Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro e Jacopo Poggio, con quet’ultimo schierato come riserva, ma comunque importante in alcuni frangenti del torneo. Per gli azzurri un torneo passato sostanzialmente sempre a condurre, iniziato vincendo agevolmente con Grecia (45-24) e Ucraina (45-25). Lo scontro più combattuto è stato quello di semifinale contro i pari-età israeliani, che hanno lottato fino alla fine, riportandosi ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Giornata trionfale per la squadra italiana ai Campionatidiriservati ache si stanno tenendo a Tallinn, in Estonia. Nella seconda giornata dedicata alle competizioni a squadre per gli Under 17, arrivano altri due titoli continentali, prima nel fioretto maschile e poi nella sciabola, sempre con gli uomini. I grandi protagonisti della vittoria nel fioretto sono Elia Pasin, Fernando Scalora, Mattia De Cristofaro e Jacopo Poggio, con quet’ultimo schierato come riserva, ma comunque importante in alcuni frangenti del torneo. Per gli azzurri un torneo passato sostanzialmente sempre a condurre, iniziato vincendo agevolmente con Grecia (45-24) e Ucraina (45-25). Lo scontro più combattuto è stato quello di semifinale contro i pari-età israeliani, che hanno lottato fino alla fine, riportandosi ...

