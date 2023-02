Scherma | Di Veroli 11° ad Heidenheim nella spada | nove azzurre in tabellone nel fioretto al Cairo

Leggi su sportface

(Di venerdì 24 febbraio 2023) In archivio la gara individuale dimaschile ad(Germania), dove il miglior azzurro è stato Davide Di. Undicesimo posto per il romano, vittorioso per 15-14 sul cinese Lan e sul polacco Antkiewicz. Nulla da fare invece contro il kazako Kurbanov, che l’ha battuto per 15-11, negandogli l’accesso tra i primi otto. Gabriele Cimini ha chiuso 19° in virtù del successo per 15-7 ai danni del kazako Sertay, seguito dal ko per 15-11 contro il francese Bardenet. Fuori subito invece Andrea Santarelli e Gianpaolo Buzzacchino, rispettivamente 39° e 42°. Gli azzurri proveranno a riscattarsiprova a squadre in programma sabato 25 febbraio, affidandosi al quartetto composto da Andrea Santarelli, Gabriele Cimini, Davide Die Valerio Cuomo. Weekend dianche in ...