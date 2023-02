Scherma, Coppa del Mondo spada: Koki Kano vince a Heidenheim, nessun azzurro nei primi otto (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua il momento difficile per gli spadisti azzurri in Coppa del Mondo. Nell’appuntamento tedesco di Heidenheim, nessun italiano, dei soli quattro che avevano superato le qualificazioni, è riuscito ad entrare nei migliori otto del tabellone. La vittoria è andata al Campione Asiatico del 2022, il giapponese Koki Kano, alla prima affermazione stagionale dopo il podio ottenuto a Berna. Sul podio con lui lo svizzero Alexis Bayard, secondo, il kazako Ruslan Kurbanov e lo spagnolo Yulen Pereira, terzi. Chi si è spinto più avanti è stato Davide Di Veroli, eliminato agli ottavi di finale con il punteggio di 12-15 dal kazako Ruslan Kurbanov, poi terzo. Prima dell’assalto fatale, il giovane romano aveva faticato, spuntandola solo all’ultima stoccata, tanto con il cinese ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Continua il momento difficile per gli spadisti azzurri indel. Nell’appuntamento tedesco diitaliano, dei soli quattro che avevano superato le qualificazioni, è riuscito ad entrare nei miglioridel tabellone. La vittoria è andata al Campione Asiatico del 2022, il giapponese, alla prima affermazione stagionale dopo il podio ottenuto a Berna. Sul podio con lui lo svizzero Alexis Bayard, secondo, il kazako Ruslan Kurbanov e lo spagnolo Yulen Pereira, terzi. Chi si è spinto più avanti è stato Davide Di Veroli, eliminato agli ottavi di finale con il punteggio di 12-15 dal kazako Ruslan Kurbanov, poi terzo. Prima dell’assalto fatale, il giovane romano aveva faticato, spuntandola solo all’ultima stoccata, tanto con il cinese ...

