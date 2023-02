Schalke 04 vs Stoccarda – ultime notizie e possibili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo04 ospita loin un match da sei punti per la retrocessione sabato 25 febbraio della Bundesliga. Loha pareggiato 0-0 per la quarta volta consecutiva lo scorso fine settimana, mentre loha interrotto una serie di sei partite senza vittorie per uscire dalla zona retrocessione. Il calcio di inizio di04 vsè previsto alle 18:30 Anteprima della partita04 vsa che punto sono le due squadre04 Dopo aver perso 12 delle 17 partite iniziali di campionato, lonon deve sottovalutare la sua attuale posizione di imbattibilità in quattro partite di campionato. Infatti, Thomas Reis ha perso cinque delle sue prime sei partite di ...