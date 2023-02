Schalke 04-Stoccarda sabato 25 febbraio 2023 ore 18 | 30 | formazioni | quote | pronostici

Leggi su infobetting

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Lo04 di Reis ha dato segnali di vita nelle ultime 4 partite, ma i problemi offensivi degli Sky blues hanno prodotto solamente una serie di 0 a 0 che non cambiano molto l’attuale situazione in classifica. La gara di oggi contro lodi Labbadia vale una stagione: una vittoria rimetterebbe lodefinitivamente in corsa per la salvezza. Viceversa ogni altro risultato InfoBetting: Scommesse Sportive e