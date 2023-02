Scatta decreto Ong, fermata e multata la Geo Barents (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Geo Barents, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF), ha fatto sapere di essere stata sottoposta dalla Capitaneria di porto di Ancona a un fermo amministrativo di 20 giorni e di rischiare una multa fino a 10 mila euro "per non aver fornito tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane" in merito alla missione del 17 febbraio, con lo sbarco ad Ancona di 48 persone. E così nei confronti della nave è Scattato il primo provvedimento emesso contro una ong dopo l'introduzione del nuovo decreto, proprio ieri diventato legge: fermo amministrativo di venti giorni e una multa da diecimila euro."Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite", ha commentato Medici senza frontiere. Ad essere contestata la mancata condivisione dei dati del VDR (Voyage Data Recorder), richiesti a Geo Barents ... Leggi su ilfogliettone (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Geo, la nave di ricerca e soccorso di Medici Senza Frontiere (MSF), ha fatto sapere di essere stata sottoposta dalla Capitaneria di porto di Ancona a un fermo amministrativo di 20 giorni e di rischiare una multa fino a 10 mila euro "per non aver fornito tutte le informazioni richieste dalle autorità italiane" in merito alla missione del 17 febbraio, con lo sbarco ad Ancona di 48 persone. E così nei confronti della nave èto il primo provvedimento emesso contro una ong dopo l'introduzione del nuovo, proprio ieri diventato legge: fermo amministrativo di venti giorni e una multa da diecimila euro."Non è accettabile essere puniti per aver salvato vite", ha commentato Medici senza frontiere. Ad essere contestata la mancata condivisione dei dati del VDR (Voyage Data Recorder), richiesti a Geo...

