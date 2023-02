Scandalo Uefa: alla Juventus annullano il gol, qui invece è tutto regolare (Video) (Di venerdì 24 febbraio 2023) La Uefa non è stata di certo favorevole nei confronti della Juve di recente, con lo Scandalo che è stato ben visibile in tutta Europa. Non ne sta andando davvero una giusta alla Juventus in ambito internazionale, perché dopo la clamorosa eliminazione nella fase del girone della Champions League, ora per i bianconeri è arrivato il momento di pagare pegno anche con la sorte e con gli arbitri. Tutti quanti si sono fin da subito resi conto della assurda decisione da parte dell’arbitro nella gara di andata contro il Nantes che ha portato all’annullamento di un sacrosanto calcio di rigore per fallo di mano di Corchia, con quest’ultimo che però, a detta del direttore di gara, ha subito un fallo da Bremer. Fin da subito è stato evidente come fosse stata una decisione assolutamente sbagliata, con l’aggravante del fatto di non ... Leggi su juvedipendenza (Di venerdì 24 febbraio 2023) Lanon è stata di certo favorevole nei confronti della Juve di recente, con loche è stato ben visibile in tutta Europa. Non ne sta andando davvero una giustain ambito internazionale, perché dopo la clamorosa eliminazione nella fase del girone della Champions League, ora per i bianconeri è arrivato il momento di pagare pegno anche con la sorte e con gli arbitri. Tutti quanti si sono fin da subito resi conto della assurda decisione da parte dell’arbitro nella gara di andata contro il Nantes che ha portato all’annullamento di un sacrosanto calcio di rigore per fallo di mano di Corchia, con quest’ultimo che però, a detta del direttore di gara, ha subito un fallo da Bremer. Fin da subito è stato evidente come fosse stata una decisione assolutamente sbagliata, con l’aggravante del fatto di non ...

