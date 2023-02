Scandalo mascherine, schiaffo a Zingaretti: la Corte dei Conti certifica: “11,7 milioni di danno erariale” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il procuratore regionale della Corte dei Conti del Lazio, Pio Silvestri, cita il caso delle mascherine fantasma della regione Lazio come caso di cattiva gestione degli appalti pubblici. Ne ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 che si è svolta a Roma venerdì 24 febbraio, specificando che si è trattato di “11 milioni di danno erariale”. Il caso degli affidamenti effettuati durante i difficili mesi del lockdown nel 2020 torna alla ribalta con la parola fine: “Fine a una delle pagone più buie della nostra Regione”, afferma Chiara Colosimo, parlamentare di FdI. Un caso che ha coinvolto da vicino la Regione Lazio allora retta dal presidente Nicola Zingaretti. Un caso su cui ormai da tempo indaga la Procura della Corte dei ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il procuratore regionale delladeidel Lazio, Pio Silvestri, cita il caso dellefantasma della regione Lazio come caso di cattiva gestione degli appalti pubblici. Ne ha parlato alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2023 che si è svolta a Roma venerdì 24 febbraio, specificando che si è trattato di “11di”. Il caso degli affidamenti effettuati durante i difficili mesi del lockdown nel 2020 torna alla ribalta con la parola fine: “Fine a una delle pagone più buie della nostra Regione”, afferma Chiara Colosimo, parlamentare di FdI. Un caso che ha coinvolto da vicino la Regione Lazio allora retta dal presidente Nicola. Un caso su cui ormai da tempo indaga la Procura delladei ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... 30mirella51 : RT @MaurizioFuochi: @EnricoLetta Perché zingaretti non si è dimesso per scandalo mascherine...era indagato...ma la magistratura... - Stefano47217525 : @serracchiani @LaStampa Quando lo Zingaretti governatore del Lazio, venne messo sotto inchiesta per scandalo da 11… - Ettore79597694 : RT @MaurizioFuochi: @EnricoLetta Perché zingaretti non si è dimesso per scandalo mascherine...era indagato...ma la magistratura... - _fiorucci : RT @MaurizioFuochi: @EnricoLetta Perché zingaretti non si è dimesso per scandalo mascherine...era indagato...ma la magistratura... - sinistronzy : @Deputatipd @serracchiani @SimonaMalpezzi Cialtroni per zingaretti siete rimasti muti sullo scandalo mascherine. Sp… -