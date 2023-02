Scalvini | «In Italia i giovani giocano meno | ma hanno le loro chance | bisogna essere bravi a coglierle»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Corriere dello Sport intervista il difensore 19enne dell’Atalanta Giorgio. I suoi numeri sono incredibili: 18 presenze stagionali con due gol, 36 le gare giocate in serie A. E le presenze totali con la maglia orobica sono 41 in un anno e mezzo. «Sono molto felice di aver collezionato tutte queste presenze, devo ringraziare il mister e la società per la fiducia e l’opportunità che midato. Tutto questo penso che sia stato grazie agli insegnamenti che Gasperini e lo staff midato».parla del vivaio nerazzurro. «Penso che sia uno dei migliori settorili in, se non il migliore, dal punto di vista calcistico è veramente all’avanguardia, ci sono allenatori, persone, responsabili che dal punto di vista fisico, tecnico e tattico curano ogni ...