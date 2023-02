Sblocco crediti incagliati nei cassetti fiscali: ecco le ipotesi allo studio del Governo (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con lo stop alla cessione dei crediti ed allo sconto in fattura previsto dal Governo Meloni, l’Esecutivo tenta di analizzare le varie soluzioni possibili. La cartolarizzazione sembra essere una soluzione remota, invece trova piena considerazione la proposta ABI-ANCE, che consente alle banche di utilizzare le somme in compensazione con l’F24 con parte delle obbligazioni tributarie dei contribuenti. L’obiettivo del Governo Meloni è quello di sboccare quei crediti incagliati da tempo, ricercando soluzioni alternative. Bisogna considerare il fatto che per tutti gli interventi per i quali non sia stata presentata una CILA, è previsto il blocco all’acquisto dei crediti da parte delle Regioni o degli altri enti locali. Gli istituti di credito possono utilizzare i ... Leggi su blowingpost (Di venerdì 24 febbraio 2023) Con lo stop alla cessione deiedsconto in fattura previsto dalMeloni, l’Esecutivo tenta di analizzare le varie soluzioni possibili. La cartolarizzazione sembra essere una soluzione remota, invece trova piena considerazione la proposta ABI-ANCE, che consente alle banche di utilizzare le somme in compensazione con l’F24 con parte delle obbligazioni tributarie dei contribuenti. L’obiettivo delMeloni è quello di sboccare queida tempo, ricercando soluzioni alternative. Bisogna considerare il fatto che per tutti gli interventi per i quali non sia stata presentata una CILA, è previsto il blocco all’acquisto deida parte delle Regioni o degli altri enti locali. Gli istituti di credito possono utilizzare i ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... c_appendino : Con questa ennesima giravolta la Presidente Meloni, che in campagna elettorale chiedeva lo sblocco dei crediti d'im… - RaphaelRaduzzi : UN COLPO MORTALE PER TUTTA L'EDILIZIA Nn ci sono altre parole per descrivere le conseguenze del blocco totale della… - massimobitonci : #superbonus #F24 la soluzione sullo sblocco dei crediti fiscali tramite compensazione, l’avevamo presentata a lugli… - ciceruacchio196 : @Samira1577 @OAgretti @AlbertoBagnai @Mov5Stelle Non c’è dubbio. Tuttavia, se 5 mesi fa il bonus era moneta fiscal… - CorriereQ : Superbonus 110: sblocco dei crediti e revisione della misura con proroga oltre il 31 dicembre. -