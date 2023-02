(Di venerdì 24 febbraio 2023) Marco Sau è rimasto svincolato dopo leesperienze al Benevento, l’attaccante sardo ed ex Cagliari potrebbe presto trovare unasquadra Marco Sau è rimasto svincolato dopo leesperienze al Benevento, l’attaccante sardo ed ex Cagliari potrebbe presto trovare unasquadra. Secondo quanto riportato da Sportitalia, la FeralpiSalò starebbe pensando di provare a portare sulla riva del Garda l’esperienza dell’attaccante. Esperienza per provare a lottare fino alla fine alla promozione. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Possibile nuova avventura per #Sau ?? -

turn over per dare minutaggio anche a chi ha giocato meno. Stesso orario per il Basilea ...00 ASIA AFC CHAMPIONS LEAGUE - PLAY OFF Al - Duhail (Qat) - Al Shabab () 16:00 Foolad (Irn) - Al -...Intanto circolano già i primi rumors di mercato relativi alsostituto fino a fine ... Per questo si guarda al mercato degli svincolati e il primo nome uscito fuori è quello di Marco. ...

Sau e la possibile nuova avventura: le ultime Calcio News 24

Nuova Pac, come funziona il 4% di aree incolte - Economia e ... Agronotizie

Gubbio, il ds Mignemi allontana Sau: "Al momento non è un'ipotesi" Sportitalia

Zucchetti amplia il Polo Notarile comprando Sau Studi e Automazione 01Net