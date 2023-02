Sassuolo, per il centrocampo si guarda ad un talento di Serie B (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il Sassuolo va a caccia di possibili rinforzi, considerando i vari giocatori, Frattesi su tutti, che potrebbero partite in estate. Per questo... Leggi su calciomercato (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilva a caccia di possibili rinforzi, considerando i vari giocatori, Frattesi su tutti, che potrebbero partite in estate. Per questo...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : La capolista se ne va. Il #SuperNapoli passa anche a #Sassuolo segna subito con l’assolo di #Kvaratskhelia fa 2:0 c… - annatrieste : È venerdì 17. Il Napoli vince in trasferta col Sassuolo. Per me ormai potete mettere pure il parmigiano ncopp 'e vo… - Valerioasr16 : @_vecchiemaniere Cremona e Sassuolo gente come Llorente bove solbakken ecc deve giocare per forza Guarda Matic ier… - antoniodevinc1 : @SantucciFulvio Dopo Roma Sassuolo hanno una settimana per prepararlo per il derby se no qua partono bestemmie da e… - AerdnAerdnA3 : RT @fdr_mou: 28/02 Cremonese-Roma 05/03 Roma-Juventus 09/03 Roma-Real Sociedad 12/03 Roma-Sassuolo 16/03 Real Sociedad-Roma 19/03 laz… -