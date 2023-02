Sassuolo, Dionisi: “Arriva adesso il difficile. Lecce? Non sarà una sfida scontata” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessio Dionisi ha parlato in conferenza delle prossime sfide che il Sassuolo dovrà affrontare in campionato: “Penseremo partita per partita, come sono sempre stato abituato. La nostra bravura si dovrà dimostrare adesso, Arriva adesso il difficile”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Sapevamo che l’inizio del girone di ritorno sarebbe stato difficile, nessuno avrebbe scommesso su di noi e ora dobbiamo riguadagnare valore tramite le prestazioni e i risultati. Domani a Lecce sarà una sfida difficile, non è scontata la vittoria”. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 24 febbraio 2023) Alessioha parlato in conferenza delle prossime sfide che ildovrà affrontare in campionato: “Penseremo partita per partita, come sono sempre stato abituato. La nostra bravura si dovrà dimostrareil”. Il tecnico neroverde ha poi continuato: “Sapevamo che l’inizio del girone di ritorno sarebbe stato, nessuno avrebbe scommesso su di noi e ora dobbiamo riguadagnare valore tramite le prestazioni e i risultati. Domani auna, non èla vittoria”. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Sassuolo, #Dionisi: 'Arriva adesso il difficile. #Lecce? Non sarà una sfida scontata' - CalcioNews24 : #Sassuolo: l’annuncio di #Dionisi - SassuoloUS : Mister Dionisi prima di #LecceSassuolo ??? ??? «A Lecce per dare valore a quello che abbiamo fatto in questo girone… - PianetaLecce : Sassuolo, Dionisi: 'Il Lecce è difficile da affrontare: lo rispettiamo ma non lo temiamo' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Lecce-Sassuolo, Dionisi: “Battere l’Atalanta non è da poco. Berardi ok, Pinamonti…” -