Sassuolo, Dionisi annuncia: «Ecco la decisione su Berardi…» (Di venerdì 24 febbraio 2023) Le parole di Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, alla vigilia della sfida di Serie A contro il Lecce Alessio Dionisi ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Lecce-Sassuolo. PAROLE – «Ora c'è il Lecce, non possiamo permetterci di guardare più in là perché è una partita difficile, con una squadra che ha vinto a Bergamo contro l'Atalanta e ce ne saranno poche che vinceranno lì. Viene da alcune partite fatte bene, sarà una partita difficile e dovremo avere l'atteggiamento giusto. Il risultato non è scontato, anzi: loro venderanno cara la pelle, noi dovremo fare altrettanto. Berardi? Si è allenato tutta la settimana quindi salvo cose straordinarie è disponibile domani, lo era anche per un basso minutaggio contro il Napoli e si è preferito non rischiare».

