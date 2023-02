Sassi dal cavalcavia, quattro vittime: un perito per l'analisi (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un uomo di 60 anni e una donna di 50 le altre persone coinvolte in un episodio avvenuto il 9 febbraio Leggi su lanazione (Di venerdì 24 febbraio 2023) Un uomo di 60 anni e una donna di 50 le altre persone coinvolte in un episodio avvenuto il 9 febbraio

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... qn_lanazione : Sassi dal cavalcavia, quattro vittime: un perito per l’analisi - stemenne : @Marrtinnn_ @CarmineDiNardo3 @matteosalvinimi Ma proprio non c’è la fai… sai che è incinta proprio per rubare ma tu… - Christi40404256 : RT @Christi40404256: @Staseraitalia Lo sanno anche i sassi che e'da anni che stanno tramando di litigare a tutti i costi con la Russia tutt… - Christi40404256 : @Staseraitalia Lo sanno anche i sassi che e'da anni che stanno tramando di litigare a tutti i costi con la Russia t… - Barymax2 : Mi spiace per il padre del conta sassi di Forum ma questo fantoccio che s'è fatto infinocchiare dal capobranco, lo… -