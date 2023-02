Sassi contro l’auto di Nicolò Pirlo | presa baby gang

Leggi su nuovasocieta

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Sono stati arrestati due componenti dellache nei giorni scorsi aveva aggredito, lanciandoalla sua auto,, il figlio 19enne dell’ex giocatore e allenatore della Juventus Andrea. I due minorenni, di cui uno già sottoposto a daspo urbano, sono stati fermati dai carabinieri dopo che avevano rapinato di un telefono cellulare un loro coetaneo. Secondo gli investigatori i due ragazzi sarebbero gli autori di altre due rapine, di cui una tentata, avvenute nei giorni scorsi e che avrebbero danneggiatodimentre passava in via Giolitti, nel centro di Torino.junior aveva immortalato l’aggressione in un un video poi diffuso sui social, diventato virale. I due ...