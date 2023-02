Sassi contro l' auto del figlio di Pirlo | arrestati due giovani di una baby gang

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Ifiniti in manette sono un italiano già sottoposto a daspo urbano e un ragazzo di origine marocchina, entrambi con precedenti penali

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... andreastoolbox : Sassi contro l'auto di Nicolò Pirlo, due ragazzi arrestati a Torino Centro #contro #Sassi #l'auto #Nicolò #di ??????? - floriesse : @borghi_claudio E ricordo ancora gli striscioni contro Salvini, che non sono violenza, fatti togliere dalla polizia… - Pablecito80 : RT @NotizieFrance: Asse Mediano, sassi contro le auto all’altezza di Mugnano: “Volevano rapinarci” - SissyBlue6 : 'Stiamo facendo la fine dei tordi per conquistare questi 4 sassi': parole di un soldato al fronte nel film Uomini c… - NotizieFrance : Asse Mediano, sassi contro le auto all’altezza di Mugnano: “Volevano rapinarci” -

E Nicolò Pirlo, il figlio dell'ex allenatore della Juventus, in giro con gli amici per il centro città aveva ripreso il gruppo mentre lanciava deila loro auto ed aveva postato il video ...A un certo punto la sequenza si interrompe e si nota uno dei giovani lanciare un sassola vettura. 'È normale trovare in centro a Torino quattro ragazzi che lancianosulla macchina, ...

Sassi contro l'auto per farti fermare, poi ti rapinano: allarme sulla Circumvallazione di Napoli Fanpage.it

Sassi contro l'auto di Nicolò Pirlo, due ragazzi arrestati a Torino Centro TorinoToday

Grossi sassi lanciati contro un'auto in corsa: "Volevano rapinarci" NapoliToday

Sassi contro le vetrate del cimitero. Il sindaco di Ponte Lambro: «No allarmismi ingiustificati. Non per forza vandali» La Provincia di Como

Ennesimo lancio di sassi contro un autobus, paura per autista e passeggeri BlogSicilia.it

I giovani finiti in manette sono un italiano già sottoposto a daspo urbano e un ragazzo di origine marocchina, entrambi con precedenti penali ...TORINO - Nicolò Pirlo, il 19enne figlio dell’ex campione del Mondo e giocatore di Inter, Milan e Juve, Andrea Pirlo, è stato aggredito a Torino, ...