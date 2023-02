Sardegna, l’allarme delle associazioni dei trasporti: “Il caro gasolio ci mette in difficoltà” (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Il caro gasolio mette in difficoltà i trasportatori sardi, secondo quanto riportato da Agenzia Nova. Confartigianato trasporti, in particolare, lancia un vero e proprio allarme. Il tutto nel contesto di un governo che, sulla benzina, ha praticamente scelto di non intervenire. caro gasolio, l’allarme di Confartigianato trasporti A parlare e manifestare disagio sono diverse associazioni dei traportatori, da Fai Conftrasporto, a Fita Cna, Fiap,Sna Casartigiani, Lega delle Cooperative, Unitai, Confcooperative e AGCI. Su tutte spicca la nota di Confartigianato trasporti, per la quale “la fine degli sconti sull’accisa nei carburanti e l’incremento dei pedaggi autostradali nel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 24 febbraio 2023) Roma, 24 feb – Ilini trasportatori sardi, secondo quanto riportato da Agenzia Nova. Confartigianato, in particolare, lancia un vero e proprio allarme. Il tutto nel contesto di un governo che, sulla benzina, ha praticamente scelto di non intervenire.di ConfartigianatoA parlare e manifestare disagio sono diversedei traportatori, da Fai Conftrasporto, a Fita Cna, Fiap,Sna Casartigiani, LegaCooperative, Unitai, Confcooperative e AGCI. Su tutte spicca la nota di Confartigianato, per la quale “la fine degli sconti sull’accisa nei carburanti e l’incremento dei pedaggi autostradali nel ...

