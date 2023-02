‘Saranno Campioni’: Anna Pezzetta, il nome nuovo del pattinaggio artistico azzurro (Di venerdì 24 febbraio 2023) Il pattinaggio artistico su ghiaccio è uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi Invernali e da qualche edizione è stata introdotta anche la prova a squadre nel programma a Cinque Cerchi. In casa azzurra, purtroppo, da quando si è ritirata Carolina Kostner, la prova femminile costituisce l’anello debole del nostro team, proprio ora che siamo competitivi nelle altre tre specialità. Tuttavia, nei prossimi anni questa tendenza proverà ad essere invertita da Anna Pezzetta, giovane talento in rampa di lancio in questo sport. Nata a Bolzano il 6 Marzo 2007, con una altezza di 159 cm, Anna ha iniziato a pattinare a Bolzano quando aveva 5 anni, frequentando i primi corsi di avviamento alla disciplina, e dopo aver visto in tv le Olimpiadi di Sochi del 2014. Dopodichè si è trasferita alla Young Goose Academy di ... Leggi su oasport (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ilsu ghiaccio è uno degli sport più seguiti alle Olimpiadi Invernali e da qualche edizione è stata introdotta anche la prova a squadre nel programma a Cinque Cerchi. In casa azzurra, purtroppo, da quando si è ritirata Carolina Kostner, la prova femminile costituisce l’anello debole del nostro team, proprio ora che siamo competitivi nelle altre tre specialità. Tuttavia, nei prossimi anni questa tendenza proverà ad essere invertita da, giovane talento in rampa di lancio in questo sport. Nata a Bolzano il 6 Marzo 2007, con una altezza di 159 cm,ha iniziato a pattinare a Bolzano quando aveva 5 anni, frequentando i primi corsi di avviamento alla disciplina, e dopo aver visto in tv le Olimpiadi di Sochi del 2014. Dopodichè si è trasferita alla Young Goose Academy di ...

