Sapete chi è Vanessa Collini autrice di Uomini e donne? (Di venerdì 24 febbraio 2023) Chi segue Maria De Filippi fin dal suo arrivo a Canale 5, non può non ricordarsi di Vanessa Collini, ora autrice di Uomini e donne. Tutti infatti la ricordano come la giovane dagl'occhi di ghiaccio che sedeva nel salotto di Amici quando il programma non era un talent, ma un talk show nelle sue prime edizioni. La ragazza era sempre protagonista e amava avere l'ultima parola, per questo si fece decisamente notare e ad oggi infatti continua a lavorare con la conduttrice moglie di Maurizio Costanzo. Vanessa Collini nella prima versione di Amici Vanessa Collini fu una delle ragazze che partecipava alle discussioni della prima versione di Amici, dove si dibatteva sulle problematiche giovanili e presenti in studio c'erano sia ragazzi che ...

