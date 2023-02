Sanzioni durissime se | il G7 vuole fare terra bruciata intorno a Putin

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Un anno di guerra in Ucraina. Nell'anniversario dell'invasione russa il presidente Volodymyr Zelensky ripercorre quello che "è stato un anno di dolore, tristezza, fede e unità", ma «siamo rimasti invincibili". Il 2023, "se tutti faranno la loro parte", sarà "l'anno della nostra vittoria. Ne sono sicuro", ha detto il leader ucraino. "La cosa più orribile che ho visto è stata Bucha", ricorda, per poi lanciare un messaggio diretto alla Russia: "Rispettate il nostro diritto a vivere sulla nostra, lasciate il nostro territorio e smettetela di bombardarci". Zelensky, forte della risoluzione approvata dall'Onu con il voto favorevole di 141 Paesi, sa di avere la maggioranza delle nazioni dalla sua parte. Fra queste tutte quelle del G7 che, al termine di un meeting virtuale, confermano il loro sostegno "incrollabile" a Kiev, ribadendo che la Russia deve "fermare ...

