Santa Severa, avviati i lavori di messa in sicurezza del manto stradale

Santa Marinella – Negli ultimi giorni numerose sono state le opere di riqualificazione e valorizzazione avviate su tutto il territorio comunale. "Come già annunciato – sostengono il sindaco Pietro Tidei, il consigliere comunale Andrea Amanati e l'assessore alle attività produttive Emanuele Minghella – questa amministrazione sta avviando molteplici interventi non solo a Santa Marinella, con la recente opera di messa in sicurezza del manto stradale in varie zone della città e con l'inaugurazione di Piazza Trieste, anche a Santa Severa su alcuni tratti danneggiati dal tempo e pericolosi per la circolazione di automobilisti e pedoni. Negli ultimi giorni è stata completata l'opera sul lato mare di via dei Fenici, così come su via Paolo Borsellino fino ...

