Santa Sede e Oman stabiliscono piene relazioni diplomatiche

(Di venerdì 24 febbraio 2023) Città del Vaticano – Instauratetra lae il Sultanato dell’. “Desiderosi di promuovere la comprensione reciproca e rafforzare ulteriormente l’amicizia e la cooperazione tra lae l’; convinti che l’instaurazione diservano gli interessi comuni dellae dell’; guidati dai principi di uguaglianza sovrana, indipendenza, integrità territoriale e non interferenza”, in una nota congiunta i due Stati spiegano che “hanno deciso di stabilire, sulla base della Convenzione di Vienna sulledel 18 aprile 1961, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... TerzaLoggia : La Santa Sede ???? e il Sultanato dell’Oman ????hanno deciso di stabilire piene relazioni diplomatiche ai sensi della C… - Antonio_Tajani : Cerimonia per il 94° anniversario dei Patti Lateranensi alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattar… - TerzaLoggia : In occasione del 94° Anniversario della firma dei Patti Lateranensi (11 febbraio 1929), si è tenuto oggi il consuet… - R_Cremascoli : Biennale Architettura 2023, la Santa Sede torna protagonista a Venezia con Álvaro Siza e Studio Albori - il padigli… - tfabiani2 : RT @TerzaLoggia: La Santa Sede ???? e il Sultanato dell’Oman ????hanno deciso di stabilire piene relazioni diplomatiche ai sensi della Convenzi… -

... Via Anco Marzio San Gimignano San Gimignano 1 2 Sala della Cultura - via San Giovanni,12 San GimignanoLucia 4 7 2 9Prociv - via Ghirlandaio San Gimignano Belvedere 5 6 Circolo ARCI - ...Laha stabilito pieni rapporti diplomatici con il Sultanato dell'Oman, con l'obiettivo di "promuovere la comprensione reciproca e rafforzare ulteriormente l'amicizia e la cooperazione". ...

Papa Francesco: i beni della Santa Sede hanno destinazione universale Avvenire

Giro di vite del Papa sui beni del Vaticano: "È tutto della Santa Sede, nessun ente può reclamarne la proprie… la Repubblica

Papa, beni dicasteri ed enti sono di proprietà della Santa Sede Agenzia ANSA

La Santa Sede e il Sultanato dell'Oman stabiliscono pieni rapporti diplomatici Vatican News - Italiano

Ucraina, visita di papa Francesco vicina secondo ambasciatore ucraino presso la Santa Sede Sky Tg24

È monsignor Giacomo Cirulli il nuovo pastore della diocesi di Sessa Aurunca. Ieri, a mezzogiorno, in contemporanea con la sala stampa della Santa Sede, l’annuncio ufficiale con la lettura della ...A Santa Sofia la raccolta differenziata tocca nel mese di gennaio l'86,5%. A cinque mesi dall'inizio del nuovo servizio di raccolta rifiuti porta a porta e dopo oltre 3 mesi dalla rimozione dei ...