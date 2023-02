Sanremo 2023, Ultimo spiega perché non parteciperà più al Festival (Di venerdì 24 febbraio 2023) Ultimo non parteciperà più al Festival di Sanremo? Il cantante, attraverso Instagram stories, ha risposto alle domande dei followers confermando le voci circolate negli ultimi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’artista romano in futuro non avrebbe più preso parte alla kermesse canora più prestigiosa d’Italia. Si fermerebbe quindi a tre il bilancio delle partecipazioni di Ultimo a Sanremo. La prima volta che salì sul palco dell’Ariston fu nel 2018 in occasione della sezione “Nuove Proposte”, che vinse con il brano “Il ballo delle incertezze“. L’anno dopo, in gara nella categoria Big per la prima volta, ha conquistato il secondo posto con “I tuoi particolari“. Infine quest’anno, in occasione della 73edizione del Festival, si è classificato al quarto posto ... Leggi su isaechia (Di venerdì 24 febbraio 2023)nonpiù aldi? Il cantante, attraverso Instagram stories, ha risposto alle domande dei followers confermando le voci circolate negli ultimi giorni. Secondo alcune indiscrezioni, infatti, l’artista romano in futuro non avrebbe più preso parte alla kermesse canora più prestigiosa d’Italia. Si fermerebbe quindi a tre il bilancio delle partecipazioni di. La prima volta che salì sul palco dell’Ariston fu nel 2018 in occasione della sezione “Nuove Proposte”, che vinse con il brano “Il ballo delle incertezze“. L’anno dopo, in gara nella categoria Big per la prima volta, ha conquistato il secondo posto con “I tuoi particolari“. Infine quest’anno, in occasione della 73edizione del, si è classificato al quarto posto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... repubblica : Per il bacio tra Fedez e Rosa Chemical a Sanremo la Procura chiede l'archiviazione: 'Il reato non esiste' - MediasetTgcom24 : Sanremo 2023, Agcom valuta provvedimenti per pubblicità occulta e violazione norme difesa minori #Sanremo #Fedez… - chetempochefa : 'Il vincitore morale è Domenico Bini, assolutamente, da sempre.' L'influenza del Maestro Bini sui brani di… - IsaeChia : #Sanremo 2023, Ultimo spiega perché non parteciperà più al Festival - imperianews_it : Cervo: posticipata all'11 marzo la fine della mostra 'La mia canzone – storia del Festival di Sanremo' -