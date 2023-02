Sanremo 2023, caso pubblicità occulta: la Rai esce allo scoperto sui Ferragnez (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non ci sono dubbi che Fedez e Chiara Ferragni siano stati i protagonisti assoluti di Sanremo 2023, tanto che gli episodi che l’hanno visti coinvolti hanno lasciato diverse perplessità. Com’è risaputo, per tale ragione, il CDA ha chiesto agli organizzatori del Festival di vedere i contratti dei due per fare luce sugli accordi per i diritti d’immagine, soprattutto dopo che una troupe Amazon li avrebbe seguiti per tutto l’evento. In queste ore è arrivata finalmente la risposta Rai con una nota ufficiale. Sanremo 2023: i dubbi del CDA e la risposta Rai Subito dopo Sanremo 2023, il CDA ha messo nel mirino Amazon, nello specifico la piattaforma Prime Video di cui Chiara Ferragni e Fedez sono particolarmente legati. Il motivo? Una troupe Amazon-Banijay ha seguito la coppia durante tutto il ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 24 febbraio 2023) Non ci sono dubbi che Fedez e Chiara Ferragni siano stati i protagonisti assoluti di, tanto che gli episodi che l’hanno visti coinvolti hanno lasciato diverse perplessità. Com’è risaputo, per tale ragione, il CDA ha chiesto agli organizzatori del Festival di vedere i contratti dei due per fare luce sugli accordi per i diritti d’immagine, soprattutto dopo che una troupe Amazon li avrebbe seguiti per tutto l’evento. In queste ore è arrivata finalmente la risposta Rai con una nota ufficiale.: i dubbi del CDA e la risposta Rai Subito dopo, il CDA ha messo nel mirino Amazon, nello specifico la piattaforma Prime Video di cui Chiara Ferragni e Fedez sono particolarmente legati. Il motivo? Una troupe Amazon-Banijay ha seguito la coppia durante tutto il ...

