Sanità Roma, l’UGL denuncia: “Villa Luana licenzia 29 lavoratori. È inaccettabile, intervenga la Regione Lazio” (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ciò che sta accadendo nella struttura Villa Luana di Poli, in Provincia di Roma, è inaccettabile. Un autentico dramma sociale che grava su 29 lavoratori che stanno subendo la procedura di licenziamento collettivo avviata dall’azienda e da noi immediatamente contestata” dichiarano congiuntamente Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di Roma. “Siamo di fronte ad un comportamento arrogante della parte datoriale che, unilateralmente, ha ritenuto conclusa la fase sindacale lo scorso 21 febbraio senza aver fornito la documentazione, da noi più volte richiesta, che certificasse la crisi aziendale e giustificasse quindi gli esuberi dichiarati. In questo quadro drammatico colpisce la tempistica paradossale che ... Leggi su italiasera (Di venerdì 24 febbraio 2023) “Ciò che sta accadendo nella strutturadi Poli, in Provincia di, è. Un autentico dramma sociale che grava su 29che stanno subendo la procedura dimento collettivo avviata dall’azienda e da noi immediatamente contestata” dichiarano congiuntamente Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute, e Valerio Franceschini, Segretario Provinciale di. “Siamo di fronte ad un comportamento arrogante della parte datoriale che, unilateralmente, ha ritenuto conclusa la fase sindacale lo scorso 21 febbraio senza aver fornito la documentazione, da noi più volte richiesta, che certificasse la crisi aziendale e giustificasse quindi gli esuberi dichiarati. In questo quadro drammatico colpisce la tempistica paradossale che ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CarloCalenda : Il 9 marzo alle 18 promuoveremo una mobilitazione a Roma per la sanità, per ribadire che è inaccettabile aver dimen… - Rob97052180Rob : 40 hotel a Roma che da un anno ospitano per la bellezza di 70€ al gg+ sanità,scuola e mezzi di trasporto i… - info_lavoro : #Roma #Sanità #Farmacia INFORMATORE SCIENTIFICO DEL FARMACO - ROMA - lattemintyoongi : RT @raesinlove: ho improvvisamente i flashback di quando nam era a roma e tutti pensavano che le foto che avesse postato fossero frutto di… - raesinlove : ho improvvisamente i flashback di quando nam era a roma e tutti pensavano che le foto che avesse postato fossero fr… -